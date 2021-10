Neil Young and Crazy Horse presentano il nuovo album, intitolato Barn: ecco la data di uscita e la lista delle canzoni.

Neil Young and Crazy Horse hanno annunciato un nuovo album. È intitolato Barn e sarà pubblicato il 10 dicembre con Reprise. Il cantautore ha annunciato la notizia sul suo sito web Neil Young Archives, fornendo anche la tracklist completa del suo nuovo lavoro discografico. Barn funge da seguito dell’album Colorado del 2019. Oltre ad annunciare il nuovo LP, Young ha reso disponibile in streaming la sua traccia principale, Song of the Seasons, agli abbonati ai Neil Young Archives. All’inizio di quest’anno, Young e Crazy Horse hanno pubblicato Way Down in the Rust Bucket, un album dal vivo registrato nel 1990 in un piccolo club di Santa Cruz, in California.

Neil Young and Crazy Horse: il nuovo album Barn

A giugno, Neil Young ha scritto sul suo sito web che stava tornando a registrare con i Crazy Horse e che aveva tante canzoni pronte per essere pubblicate. Di sicuro, non stava scherzando. In un tweet pubblicato dall’account ufficiale di Neil Young Archives, il cantautore ha annunciato l’arrivo di Barn, nuovo album dopo Colorado del 2019, che uscirà il 10 dicembre con Reprise Records. È stato registrato, come ha detto nel post di giugno, in un fienile “in alto nelle montagne del Colorado!“. Il post:

Oltre al nuovo album, Young ha anche promesso una sfilza di pubblicazioni d’archivio, a cominciare dalla scoperta di uno spettacolo a New York City alla Carnegie Hall del 1970. Se sei iscritti al sito di Young, potete ascoltare la prima canzone della raccolta di 10 brani, Song of the Seasons.

La tracklist dell’album

Di seguito, vi elenchiamo le canzoni che fanno parte del nuovo album Barn: