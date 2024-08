La quarta puntata di Global All Stars ha dato il giusto spazio a Nehellenia e non poteva essere altrimenti, dato che era incentrata sulle girlband. Lei, che sa sia cantare sia ballare, se l’è cavata alla grande ed è stata fra le preferite di RuPaul, ma qualcosa in werkroom è andato storto.

Tornata in wekroom a rilassarsi prima del giudizio finale, Nehellenia ha scoperto che molte delle sue colleghe credevano che fosse fra le papabili eliminate. Quando col nodo alla gola e gli occhi lucidi Nehellenia gli ha fatto notare di sentirsi sottovalutata da parte loro, le queens hanno inizialmente negato e dopo che sono state messe con le spalle al muro “ho visto le vostre facce, tutte quante“, sono entrate in difensiva partendo con l’attacco.

La francese Soa De Muse ha lasciato la werkroom sostenendo che in una competizione non si possa cercare amicizie, la britannica Kitty Scott Claus l’ha chiamata ‘Miss Italy’ e ha detto che dovrebbe stare zitta, mentre l’australiana Kween Kong le ha dato della str0nza. Anche la svedese Vanity Vain non l’ha presa benissimo e si è allontanata dal divanetto.

Nehellenia interviene su Instagram dopo gli attacchi ricevuti a Global All Stars

Alla fine Nehellenia, nonostante fosse fra le preferite di RuPaul, non ha vinto la puntata ma online molti fan della trasmissione le hanno espresso la loro solidarietà. Ed è per questo che la romana ha deciso di fare una diretta su Instagram per chiedere ai fan di non spargere odio online e di non attaccare per nessun motivo le sue colleghe.

Che cucciola.

Nel dubbio, questi tweet sono molto veritieri: