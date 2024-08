Nehellenia canta il suo nuovo singolo Stars Colliding davanti a RuPaul: la sua reazione

Non è da tutti avere l’opportunità di cantare un proprio singolo davanti a RuPaul e quando a Nehellenia è stata data questa possibilità l’ha colta al volo. E ha fatto benissimo.

Chiamata personalmente da RuPaul per partecipare a RuPaul’s Drag Race Global All Stars in qualità di rappresentante dell’arte drag in Italia, Nehelly ha deciso di portare per la prova del talent show un suo singolo. Il brano si chiama Stars Colliding ed è tutto in inglese ad eccezione di una frase cantata in italiano. A giudicare dalle espressioni di RuPaul, la performance di Nehellenia le è molto piaciuta. Anche Michelle Visage sembrerebbe aver molto apprezzato.

Purtroppo per lei però, nonostante un’esibizione perfetta, non è riuscita a finire fra le due migliori di puntata che si sono sfidate per conquistare il premio in denaro. Ha però vinto una mini challenge dal valore di 2.500 dollari. Orgoglio italiano.

Stars Colliding è il primo singolo di Nehellenia da solista, ma da quando ha partecipato a Drag Race Italia ne ha incisi due con le 4Tune (ovvero la sua girl band insieme a La Diamond, La Petite Rose Noire e Aura Eternal Visage) che sono Portento (Na Na Na Na) e Fluido.