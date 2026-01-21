Negroni di Stanley Tucci

Il Negroni è un cocktail che ha attraversato quasi un secolo senza perdere il suo fascino. L’attore e conduttore Stanley Tucci lo ha reinventato rendendolo contemporaneo e accessibile. Durante il lockdown, Tucci condivise un video in cui preparava cocktail nella sua cucina di casa, trasformando la routine in un piccolo rito. Il suo Negroni diventava una sfida gentile alla tradizione, con un equilibrio sorprendente.

Tucci afferma di amare il Negroni in quasi tutte le sue varianti, purché sia ben freddo. La sua versione è indubbiamente quella che berrebbe sempre e potrebbe persino convincere chi normalmente non ama il Negroni a provarlo. Il Negroni di Tucci si discosta dalla norma fin dal primo gesto, poiché l’attore prende lo shaker e lo riempie con una quantità generosa di ghiaccio, considerato quasi blasfemo perché tradizionalmente il cocktail viene mescolato e non agitato.

Mantiene i tre ingredienti classici, gin, vermouth rosso e Campari, ma propone una variante audace: se il gin non è di gradimento, suggerisce la vodka. Per il gin, la scelta è cruciale, un distillato di qualità con note di ginepro bilanciate da altre botaniche, capace di reggere il protagonismo della bevanda senza schiacciare il palato. Nella misurazione degli ingredienti, Tucci innova ulteriormente, optando per una proporzione che accentua la parte alcolica, due parti di gin contro una di vermouth e una di Campari.

Il risultato è un Negroni più deciso, in cui ogni sorso rivela la stratificazione di botaniche e aromi senza perdere la piacevolezza del cocktail. Gli ingredienti vengono versati nello shaker e agitati per circa dieci secondi, fino a raggiungere la temperatura ideale. La scelta di Tucci è quella di servire il Negroni up, freddo ma senza ghiaccio, in una coupe elegante. La presentazione è raffinata, con una mezza fetta d’arancia leggermente spruzzata sul cocktail per rilasciare un velo di succo e profumo agrumato.

Il Negroni di Tucci invita a osservare i riflessi del liquido rosso-arancio nello shaker, a percepire il profumo erbaceo sprigionato dal gin e dal Campari, a cogliere la freschezza dell’agrume che accompagna ogni sorso. Questa versione del Negroni ha anche il merito di slegarsi dall’idea che un cocktail debba sempre essere rigorosamente tradizionale per essere gustoso, è un invito a sperimentare senza paura, a modulare gli ingredienti secondo i propri gusti.

L’uso del gin Plymouth, scelto da Tucci, conferisce note di ginepro presenti ma non invadenti, permettendo al Campari di esprimere la sua nota amaricante e al vermouth di portare dolcezza e profondità. Il Negroni di Tucci si inserisce così in un panorama più ampio di cocktail reinterpretati da volti noti del cinema e della televisione, ma mantiene la peculiarità di essere accessibile e raffinato allo stesso tempo.

Il cocktail, così concepito, diventa anche un esempio di come la mixology possa adattarsi alle esigenze del bere contemporaneo, chi preferisce evitare l’ice melt che diluisce lentamente i sapori può trovare nel Negroni di Tucci la soluzione ideale. La preparazione breve e intensa nello shaker, il servizio freddo e senza ghiaccio, e la guarnizione profumata creano un momento che è insieme visivo, olfattivo e gustativo, un’esperienza completa che va oltre il semplice cocktail.