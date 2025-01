NEGRITA “Melodie per Anni Ingiusti”

I Negrita annunciano il loro nuovo album intitolato “Canzoni Per Anni Spietati”, in uscita a marzo per Universal Music, dopo sei anni dal loro ultimo lavoro in studio. Questo album è un concept che affronta temi di libertà creativa e pensiero critico, in un contesto sociale attuale caratterizzato da confusione e violenza. Gli artisti esprimono la loro frustrazione per le semplificazioni che complicano la comprensione della realtà, mettendo in discussione categorie obsolete come destra e sinistra.

La band sottolinea come le parole chiave della società, come democrazia e giustizia, abbiano perso il loro significato originale e siano state distorte. I Negrita affermano di non identificarsi con le semplificazioni e di non sentirsi rappresentati da nessuno, ma di mantenere un pensiero libero. La loro musica vuole riflettere questa condizione e esprimere una ricerca di autenticità e resistenza.

Il primo singolo dell’album, “Noi Siamo Gli Altri”, sarà disponibile dal 17 gennaio. Questa ballata intende far sentire la voce degli emarginati e celebrare l’autenticità. Il brano rappresenta il cuore del nuovo album ed è descritto come un manifesto della resistenza. Il singolo segue il brano “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, pubblicato lo scorso 27 settembre, che ha riscosso successo durante un concerto celebrativo per il trentesimo anniversario della band.

In concomitanza con l’uscita dell’album, i Negrita daranno il via al “NEGRITA – CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR” ad aprile, toccando vari club in Italia. I fan avranno così l’opportunità di ascoltare i nuovi pezzi insieme ai successi storici della band. Le date del tour includono Roma, Napoli, Ravenna, Milano, Firenze, Venaria, Brescia, Padova, Rovereto e Nonantola.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale della band e i loro canali social. I Negrita si preparano quindi a tornare sulla scena musicale con un progetto che promette di stimolare riflessioni importanti e di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale ricco di significato.