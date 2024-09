NEGRITA: 30 Anni di Musica al Forum di Assago [Dettagli e Biglietti]

Questa sera, i Negrita si esibiranno all’Unipol Forum di Assago in un concerto unico per celebrare i loro 30 anni di carriera. Durante l’evento, la band presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Non esistono innocenti amico mio”, pubblicato oggi e rappresenta il loro atteso ritorno discografico dopo cinque anni dall’ultimo album.

Il brano è stato scritto interamente il giorno di Pasqua 2024, e il testo riflette una realtà complessa e violenta, in cui la verità risulta sempre più difficile da trovare. In un contesto musicale attuale che tende a evitare critiche, optando per posizioni più comode e poco coraggiose, i Negrita vogliono discostarsi da questa tendenza. Il nuovo singolo, che si inserisce in una raccolta di canzoni di chiara ispirazione folk e dylaniana, rappresenta un ritorno alle radici musicali della band, rimettendo l’accento sull’importanza del testo e del messaggio.

“Non esistono innocenti amico mio” offre una sfida culturale e si pone come un’affermazione controcorrente, posizionando i Negrita tra gli outsider della scena musicale nazionale, impermeabili alle mode del momento per scelta e convinzione. Il brano anticipa una visione musicale che mira a rimanere fedele alla propria identità, nonostante le trasformazioni del panorama musicale.

La scaletta del concerto sarà ricca di successi che ripercorreranno i trent’anni di carriera della band, arricchita da alcune sorprese che mostreranno l’evoluzione della loro musica e il continuo impegno nell’esplorare nuovi orizzonti sonori. I fans possono aspettarsi un viaggio emozionante attraverso la musica dei Negrita, che ha saputo toccare temi profondi, lasciando sempre un’impronta significativa.

Per chi fosse interessato, i biglietti per il concerto sono disponibili online. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale dei Negrita e sui loro profili social, dove aggiornano costantemente i fan sulle loro attività e progetti futuri. Con una carriera costellata di successi e un nuovo singolo da presentare, questa serata promette di essere un evento indimenticabile per tutti gli amanti della musica.