Negramaro

📢 “Contatto Tour 2021” è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per 18 attesissimi concerti!

📍Aspettando l’autunno, i Negramaro saranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow: la data è fissata per il 19 marzo 2021!

👉 I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming ed uno speciale “bundle” scontato per coloro che acquisteranno entrambi, saranno disponibili dalle ore 11.00 del 9 febbraio 2021!

Scopri i dettagli: