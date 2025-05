Negoziati in Vaticano: Papa Leone XIV e Trump per la Pace

Possibili negoziati tra Ucraina e Russia al Vaticano: colloqui tra Meloni e Papa Leone XIV

La premier italiana Giorgia Meloni ha discusso con Papa Leone XIV sulla possibilità di ospitare negoziati tra Ucraina e Russia in Vaticano. La conversazione si inserisce in un contesto di contatti internazionali, che includono anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e vari leader europei.

Secondo una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha espresso gratitudine al Papa per la sua apertura e il suo impegno per la pace, confermando la disponibilità della Santa Sede ad accogliere i colloqui. Questo colloquio segue una conversazione precedente con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e altri leader europei, i quali hanno sollecitato Meloni a verificare la possibilità di utilizzare il Vaticano come sede per i negoziati.

Durante la giornata, Meloni ha anche comunicato con Zelensky, il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer e altri leader, concordando sull’importanza di un coordinamento stretto tra i partner per un nuovo round di trattative mirato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace.

Trump ha commentato favorevolmente l’ipotesi di tenere i negoziati in Vaticano, dichiarando che non avrebbe potuto immaginare un luogo migliore per tali discussioni, in seguito a un lungo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com