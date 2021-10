Nego Do Borel è scomparso e la polizia brasiliana avrebbe già avviato le ricerche.

L’uomo aveva minacciato di suicidarsi perché accusato di aver molestato e stuprato Dayane Mello a La Fazenda ed ora si teme il peggio. A lanciare l’allarme è stata sua madre, Roseli Viana.

Nego Do Borel nega di aver stuprato Dayane Mello e minaccia di suicidarsi https://t.co/JpD2lH5oUC #AFazenda13 #DayForFarm #Mellos — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 27, 2021

La notizia in Brasile si è estesa a macchia d’olio, mentre nel nostro paese a riportarla in anteprima è stato il portale DireGiovani che ha così scritto:

“La polizia brasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa di Nego Do Borel, cantante ed ex concorrente del reality A Fazenda accusato di molestie e presunto stupro ai danni di Dayane Mello. A sporgere denuncia la madre di Nego, Roseli Viana, che nella sera di lunedì scorso si è recata in un dipartimento di polizia di Rio de Janeiro preoccupata per il suo stato di salute. Secondo quanto emerso, avrebbe raccontato che il figlio è depresso e che avrebbe chiamato alcuni amici come “ultimo” saluto prima della scomparsa. Da quanto si apprende, Nego sembra essere stato avvistato a Itacuruçá, sul litorale di Rio”.

Nego Do Borel: “Mai stuprato Dayane Mello”

Accusato di aver molestato (e probabilmente stuprato) Dayane Mello, Nego Do Borel ha sempre smentito, nonostante i video mostrassero tutt’altro.

“Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Ma nonostante questo io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale, cavolo! Ci sono così tante persone là fuori che fanno del male, mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio?”

Il caso però è esploso anche nel nostro paese e questa sera sarà trattato anche a Le Iene, dato che l’inviata Roberta Rei è volata fino in Brasile per mostrare supporto a Dayane Mello e – in caso – aiutarla a ritirarsi dal reality show.