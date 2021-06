Mezzo milione di esperti di cybersicurezza. Negli Usa, dopo la nuova ondata di attacchi che hanno portato al blocco del gasdotto Colonial Pipeline, diventare esperti di sicurezza digitale è una scelta professionale che paga subito, con salari che possono arrivare a 90 mila dollari per le posizioni di base. Infatti, l’America ha scoperto che nel Paese mancano quasi mezzo milione di posizioni lavorative nel settore. Mezzo milione di esperti necessari a fare in modo che le aziende e gli enti pubblici abbiano un numero sufficiente di operatori al proprio interno capaci di progettare e realizzare sistemi sicuri (o meno insicuri) di quelli attuali. E parare i colpi di una internet sempre più insicura, con attacchi che si succedono non solo negli Usa.

La mancanza di esperti del settore è cosa nota da tempo, anche in Italia. Dove peraltro c’è un’ottima rete di super-esperti, e ovviamente in Europa, dove se ne parla anche se il tema non è tuttora pienamente a fuoco, nonostante i rischi che porta con sé anche da noi.

la lista

Negli Usa, più pragmaticamente, è il mercato a individuare in modo chiaro il problema. E i dati parlano da soli: mancano 465 mila esperti di cybersicurezza, secondo CyberSeek, il database per tracciare le posizioni di lavoro nel settore tech del Dipartimento per il commercio americano. Perché negli Usa le aziende si sono rese conto che la cybersicurezza è un problema con importanti ricadute economiche sul business e vogliono assumere le figure che risolvano questo problema. Non cercano geni dell’informatica, hacker o talenti sopra la norma. “Non bisogna essere graduati al Mit di Boston”, dice Tim Herbert, vicepresidente di CompTIA. “Servono invece persone che hanno ricevuto l’addestramento corretto, abbiano le certificazioni giuste nelle varie tecnologie e abbiamo voglia di lavorare in questo settore”.

Lavorare nella cybersecurity non richiede insomma di essere parte di una élite, anche perché la professione è sempre più richiesta in un numero molto ampio di aziende e deve inserirsi all’interno di processi e sfruttare tecnologie pre-esistenti. Negli Usa la cybersicurezza è il lavoro perfetto per un informatico che voglia cambiare specializzazione con un corso di aggiornamento online da otto settimane, dice Michelle Moore che insegna cybersecurity all’università di San Diego. Il cambiamento, continua Moore, porta a risultati economici interessanti: i lavori in questo settore hanno salari che oscillano tra 60 e i 90 mila dollari all’anno.

È un lavoro difficile, fuori portata per molti? No, almeno non per chi abbia una buona infarinatura di informatica e voglia andare avanti a specializzarsi. “La cybersecurity non è la teoria dei quanti – dice Moore – ma non si può neanche improvvisare. Nel complesso, però, non è difficile. Invece, quello che sta succedendo adesso è che le aziende e le organizzazioni non riescono a trovare gli esperti del settore da assumere perché non ci sono abbastanza lavoratori specializzati”. La domanda cresce, e con questa l’offerta economica. Sino a che non sarà saturo, l’insicurezza digitale ha creato un nuovo mercato del lavoro per mezzo milione di persone, solo negli Usa. E nel resto del mondo?