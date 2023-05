«Negli ultimi mesi S. ascoltava un solo album, a ripetizione. Si era fissato su questo disco vecchio di almeno dieci o dodici anni, l’esordio di un cantautore italiano sfortunato, il classico cantante che azzecca una sola canzone nella sua carriera e poi scompare. Ma S. non lo ascoltava per il singolo famoso, era un’altra la canzone sulla quale si era fissato, un brano minore che era un’ode alla figura del padre, il canto d’amore di un figlio per un genitore scomparso.

A me quel brano non appariva particolarmente emozionante, anche il testo era debole, ma era chiaro che per S. rivestisse un significato speciale.

Quando qualcuno scompare in maniera tanto brusca e senza appello, non puoi fare a meno di ripensare ai giorni precedenti in cerca di segnali. La sua ossessione per questa canzone era un altro degli indizi che non sono stato in grado di cogliere…»

