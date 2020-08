LE OFFERTE sono vantaggiose: per uno smartphone con caratteristiche simili a quelli dei più blasonati marchi si spende anche la metà. Le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto, non si tratta di “cloni” con scarse funzionalità o con problemi tecnici rilevanti, anzi. Così, molti consumatori sono tentati di acquistare cellulari “made in China” prodotti da marchi poco noti, ma che offrono anche il meglio dal punto di vista dell’hardware.Il problema è che, secondo un rapporto di Secure-D, azienda che produce piattaforme di protezione per le transazioni via mobile, alcune di queste aziende inseriscono, nei loro smartphone in vendita, dei malware capaci di impadronirsi dei dati sensibili degli utenti o di attivare sottoscrizioni a servizi a valore aggiunto che, in breve, prosciugano il credito che viene pagato dall’utente per avere accesso ai social network, per ricevere o spedire sms o per fare semplici telefonate.

Secure-D non si limita a denunciare genericamente questo rischio, ma fa anche il nome di almeno una delle più diffuse aziende cinesi che producono smartphone a basso costo e indica anche i modelli dove sono stati individuati questi malware. L’azienda cinese è la Transsion, una società che vende i suoi smartphone low cost in tutto il mondo. Secondo Secure-D, i malware si annidano nei modelli più diffusi e in particolare nel Tecno W2. I programmi pericolosi scoperti sono Triada e xHelper che, appunto, prendono dal cellulare i dati sensibili dell’utente e li trasmettono a server del dark web o che si occupano di avviare all’insaputa del proprietario dello smartphone, servizi a valore aggiunto.



Secure-D afferma che per evitare questo problema non è sufficiente ripristinare il cellulare a condizioni di fabbrica, perché i programmi malware sarebbero insiti nella Cpu dello smartphone o comunque attivati all’avvio del telefonino.



Accusa grave che, però, Transsion rifiuta e respinge al mittente, affermando che l’eventuale presenza dei malware nei propri cellulari non è dovuta a dolo dell’azienda, ma al massimo all’azione di qualche “fornitore di componenti”. La società cinese non ha dubbi sulla propria onestà e ribadisce comunque di aver fornito delle patch di sicurezza già negli scorsi anni per impedire ai malware di entrare in azione sui propri smartphone.



Una cosa che non convince, a quanto pare, Secure-D che consiglia i consumatori a fare attenzione ai prodotti che acquistano, tenendo conto che il risparmio di prezzo potrebbe essere pagato dopo quando i programmi pericolosi entrano in funzione.