Negato l’ultimo desiderio di mia madre

Mia mamma, morta due mesi fa, desiderava essere seppellita vicino ad Arianna, mia sorella scomparsa nel ’97, al cimitero di Bracciano. Per questo motivo, si era fatta cremare. Tuttavia, a seguito di una ricerca durata due mesi con gli uffici cimiteriali, Gianluca Semprini ha scoperto che i contratti di concessione sono andati persi. Gli è stato richiesto di dimostrare di aver pagato per la sepoltura di Arianna nel ’97, altrimenti avrebbe dovuto ripagare 1.600 euro. Il problema, spiega Semprini, non è tanto l’importo, ma il principio di rispetto per i defunti. La burocrazia ha impedito di esaudire l’ultimo desiderio della madre.

Il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, ha replicato affermando che la narrazione di Semprini sembra parziale e che la documentazione è stata persa a causa del regolare smaltimento di registri dopo vent’anni. Ha precisato che, essendo il contratto non registrato, l’ufficio ritiene che non sia mai stato stipulato. Semprini ha contestato l’affermazione del sindaco, sottolineando che non è corretto considerare abusivo qualcuno che, come sua sorella, è sepolto in un loculo dal ’97.

Lamenta che la questione rappresenta un principio, poiché sua madre aveva il sogno di essere cremata per riunirsi con la figlia. Semprini è deciso a proseguire legalmente, chiedendo che il sindaco dimostri coerenza e recuperi il loculo occupato da sua sorella, se si tratta di un’occupazione abusiva.