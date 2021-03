PUO’ accadere che di fronte ai sintomi di un tumore al seno si preferisca “non vedere”, far finta di nulla. Un fenomeno ben noto in psicologia, chiamato “negazione”. Si tratta di un meccanismo di difesa del tutto normale, come ci spiega Maria Teresa Nasta, esperta di psicologia clinica e docente a contratto di Scienze Umane Fondamentali presso il corso di Infermieristica dell’Università Statale di Milano, che abbiamo intervistato per la newsletter di SaluteSeno (qui il link per iscriversi gratuitamente). E che ci racconta perché è importante riconoscerlo e come affrontarlo.

Professoressa Nasta, cosa porta alcune donne a trascurare i sintomi del tumore al seno?

“È importante partire da una considerazione: che il paziente è una persona tutta intera e non possiamo pensare di distinguere la componente fisica da quella psicologica e relazionale. La patologia attacca il fisico ma influisce anche sulla psiche. Secondo la teoria psicodinamica, il nostro Io ci protegge dall’ansia e dai pericoli interni che la provocano, mettendo in atto dei meccanismi di difesa. Sono meccanismi automatici e inconsci che impediscono il contatto con contenuti mentali angosciosi ed inaccettabili. Tra questi meccanismi troviamo, ad esempio, la negazione e il diniego, per cui l’Io non permette il riconoscimento di un certo aspetto della realtà (diniego) o ne rifiuta l’aspetto emotivo e affettivo (negazione). Vi è quindi la mancata accettazione di pensieri, emozioni, comportamenti, in quanto ritenuti non tollerabili. Di conseguenza, la persona si comporta come se quell’evento o quell’emozione non le appartenessero o non esistessero, anche se sono evidenti”.

E questo può accadere anche in ambito medico?

“Sì, non è così infrequente che le persone neghino la malattia. Si può anche arrivare ad ignorare i sintomi e i segni oggettivamente manifesti della patologia sul proprio corpo. Mi è stato riportato da operatori sanitari come alcune donne si siano presentate al servizio di senologia con seni oramai tumefatti e in stato di necrosi, cioè con una condizione di malattia più che evidente. Ma perché queste donne hanno aspettato così tanto? Credo si possa fornire per l’appunto questa spiegazione di tipo psicologico: la messa in atto, seppur in maniera inconsapevole, di un meccanismo di difesa quale la negazione”.

Quanto sono frequenti questi casi?

“Difficile rispondere. Sappiamo però che si verificano. Tuttavia non bisogna pensare che i meccanismi di difesa siano sempre legati ad un aspetto, per così dire, di psicopatologia. Li utilizziamo tutti. Anzi sono garanzia di equilibrio e di benessere psichico, e hanno un ruolo importante nel delineare le caratteristiche personologiche di ciascuno di noi. Quando allora diventano patologici? Quando si impiegano difese arcaiche, primitive, rigide e quando queste continuano a persistere in un’età nella quale non dovrebbero più essere utilizzate, se non in casi eccezionali e in via transitoria. È un concetto molto complesso. Bisogna fare riferimento alla teoria psicoanalitica: lo studio dei meccanismi di difesa è originato da Sigmund Freud. Alcuni autori parlano di meccanismi pre-consci, ma per lo più sono considerati legati all’inconsapevole e si formano nell’infanzia. Ricollegandoci alla negazione, possiamo considerare come meno problematica la situazione in cui la persona prenda solo inizialmente una distanza emotiva dall’evento doloroso: per esempio può non riconoscere degli aspetti legati alla gravità della patologia e all’incertezza della prognosi. Questa modalità di attuazione del meccanismo di difesa permette un adattamento graduale e più funzionale alla ‘situazione di malattia’, purché non vada ad interferire con la diagnosi precoce e con l’aderenza al percorso terapeutico. La possiamo definire un sottotipo di negazione: solo in un primo momento non accetto la condizione che sto vivendo. Questa distorsione della realtà aiuta a non essere sopraffatti dall’angoscia e serve a portare avanti comunque la motivazione ad intraprendere le cure mediche. Viene mantenuta la speranza e continuare a sperare può essere associato ad una prognosi migliore”.

Medici e operatori sanitari hanno gli strumenti per aiutare chi nega la malattia?

“Insegno da molti anni questi argomenti nei corsi universitari per la formazione degli operatori sanitari, come infermieri e tecnici di radiologia. È importante che siano consapevoli che davanti ad un evento stressante, una persona possa attivare questi meccanismi. L’operatore sanitario deve saper condurre una relazione di aiuto con il suo assistito e possibilmente segnalare all’equipe sanitaria la percezione di un qualcosa che non va. Oggi, per fortuna, nelle strutture sanitarie e soprattutto nei servizi di oncologia è presente la figura dello psicologo. Il prendersi cura prevede, come ho sottolineato, la presa in carico della persona ‘tutta intera’”.

Quindi è tutta questione di comunicazione?

“Nel percorso di cura è fondamentale la comunicazione, soprattutto nell’aspetto dell’ascolto e dell’osservazione del nostro assistito. Il paziente non deve essere messo in una condizione di passività, deve poter partecipare attivamente alle cure e deve essere educato a fare emergere le proprie potenzialità per poter far fronte alla malattia. L’équipe sanitaria purtroppo non sempre gestisce bene la comunicazione, anche se sarebbe un atto dovuto: non serve solo la tecnica, ma anche buone competenze umanistiche/relazionali. La prima regola è non giudicare, ma accettare in maniera positiva e incondizionata il paziente, in quanto persona di pari valore: evitare di colpevolizzare e, con un buon grado di empatia, informare e sostenere emotivamente. E’ importante comunicare in modo efficace sia sul piano verbale sia sul piano del non verbale, perché non conta solo quello che dico, ma come lo dico. Chi si pone nel modo corretto favorisce moltissimo l’adesione del paziente al percorso terapeutico. Spesso quello che il paziente lamenta è proprio la mancanza di informazione, di sostegno, di tempo a lui dedicato. L’errore tecnico si può anche perdonare, ma quello sul piano umano, come la mancanza di rispetto e la mancanza di ascolto, difficilmente viene dimenticato e tutto questo va a minare il clima di fiducia che dovrebbe essere alla base di ogni relazione d’aiuto. Sono più motivato a fare, ad esempio, la chemioterapia, se il personale mi riconosce come persona. Basta poco: un saluto, sentirsi chiamare per nome, un sorriso, una mano sulla spalla: rinforzi positivi che danno al paziente la forza di andare avanti, elementi essenziali per non mollare. Gli operatori sanitari sono tenuti ad accogliere l’aspetto emotivo e il “non c’è abbastanza tempo”, per quanto a volte sia oggettivamente vero, altre volte suona come una scusa. Tutto questo lo prevede l’umanizzazione della medicina.”

C’è un “ritorno” per i sanitari?

“E risaputo: se l’equipe è in grado di portare avanti una buona relazione di aiuto se ne avvantaggiano tutti, i pazienti ma anche gli operatori stessi. Del resto anche l’operatore, prima di tutto è una persona, con i suoi aspetti umani ed emotivi. Si corre meno il rischio di sconfinare in una situazione di burnout. Medici e sanitari non sono chiamati solo a guarire, perché realisticamente questo, purtroppo, non sarà sempre possibile. La medicina è una grande scienza, ma non è perfetta. Quello che invece si può sempre fare è curare, o meglio, prendersi cura dell’altro. E farlo anche quando l’unica possibilità sarà quella di accompagnare la persona verso la fine del suo percorso di vita, facendogli percepire la sensazione di non essere mai sola. La morte di un paziente la si può vivere anche come un fallimento, ma nessuno è onnipotente. Sapere di essersene presi cura, invece, è l’unica cosa che può salvarci dal giudizio su noi stessi”.