Neffa svela il nuovo brano e annuncia il prossimo album

Il mondo della musica è in fermento per l’uscita imminente di nuovi lavori discografici. Il rapper Neffa, dopo aver anticipato il suo ritorno con uno snippet del brano “Santosubito/Rubik”, ha ufficialmente pubblicato il pezzo. Questo è solo un assaggio della seconda parte del suo progetto “Canerandagio”, previsto per il 29 agosto, che conterrà dieci nuovi brani, completando così l’album già uscito lo scorso aprile.

“Santosubito/Rubik” si distingue per la sua struttura unica, presentando un cambiamento di beat dopo il secondo minuto. Neffa, infatti, ha commentato: «Mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano». Il brano è autoprodotto, seguendo la filosofia dell’artista, che predilige la spontaneità nella creazione musicale.

In un’intervista, Neffa ha spiegato il suo approccio alla composizione: «La mia regola è ‘non faccio un disco a meno che’. Questo ‘a meno che’ riguarda la mia individualità e il tempo in cui le canzoni nascono. Voglio che la musica venga senza forzature; ogni strofa è scritta in pochi minuti, ogni base in poche ore». La sua volontà è di mantenere la naturalezza del processo creativo, evitando eccessivi pensieri che potrebbero compromettere la percezione musicale.

Per chi desidera vedere Neffa dal vivo, segnate sul calendario il 5 novembre: l’artista si esibirà all’Unipol Forum di Milano con lo spettacolo “Universo Neffa”, un evento che promette di emozionare i fan.