Neffa sul palco: grande successo per “Universo Neffa” a Milano

L’Unipol Forum di Milano ha registrato il tutto esaurito per il concerto “Universo Neffa”, evento che ha segnato il ritorno di Neffa, un artista di spicco nell’hip hop e soul italiano. Durante la serata, Neffa ha ripercorso la sua carriera, eseguendo brani iconici del suo repertorio. Tra questi, ‘Aspettando il sole’, suonato per la prima volta dal vivo insieme a Giuliano Palma, e successivamente ‘La mia signorina’ e ‘Prima di andare via’.

Il concerto ha anche dato spazio alle canzoni dell’ultimo album dell’artista, ‘Canerandagio’, pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy. Sul palco, Neffa ha accolto diversi ospiti che hanno arricchito l’esibizione. Tra i collaboratori presenti, si sono esibiti Jake La Furia, Guè, Francesca Michielin, Coez, J-AX, Mahmood, Fabri Fibra e Myss Keta.

