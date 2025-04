NEFFA pubblica ‘Canerandagio’ con la collaborazione di IZI, la traccia principale del nuovo album

Dopo l’annuncio dell’album “Canerandagio Parte 1”, in uscita il 18 aprile, e la pubblicazione di Littlefunkyintro, Neffa continua a rivelare dettagli sul suo ritorno musicale. Domani debutterà Canerandagio, il brano principale dell’album, arricchito dalla collaborazione con Izi. Il pezzo rappresenta un viaggio sonoro unico, frutto di un processo creativo spontaneo che mescola visioni psichedeliche e suoni evocativi. Neffa ha descritto l’esperienza di scrivere Canerandagio come un viaggio guidato da un magnetismo, senza una direzione precisa. Ha scelto di collaborare con Izi per la sua attitudine mistica e il suo timbro distintivo, definendo l’incontro come speciale. Alla già annunciata collaborazione con Izi si aggiunge quella con Frah Quintale per il brano Perdersi&ritorno.

Il disco sarà disponibile in vari formati: LP black 180gr, LP sparkle, LP sparkle autografato (disponibile solo presso il Sony Music Store), e CD JewelBox. Neffa presenterà il nuovo album dal vivo durante l’evento UNIVERSO NEFFA, che si terrà il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano. Questo evento rappresenterà una panoramica dei momenti più significativi della sua carriera, con l’opportunità di ascoltare le nuove tracce di “Canerandagio Parte 1”. Sarà un’occasione imperdibile per celebrare Neffa, un artista che ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare l’hip hop e il soul italiani. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è disponibile il link al sito ufficiale e ai social media.