Necklace Villa: Architettura che Abbraccia Umani e Cani

La crescente attenzione per il benessere degli animali domestici ha portato a sviluppare progetti architettonici innovativi che favoriscano la coesistenza tra uomini e animali. In Giappone, la Necklace Villa rappresenta un esempio emblematico di questa tendenza, progettata per garantire un ambiente armonioso per entrambe le specie.

Situata sull’isola di Awaji, Necklace Villa è un’abitazione vacanziera realizzata dallo studio 1110 Office for Architecture. La struttura, a forma di anello, presenta un circuito architettonico senza pareti che permette ai cani di muoversi liberamente sia all’interno che all’esterno. Circondata da un cortile centrale inclinato, la villa è progettata per escludere visibili distrazioni urbane, focalizzando l’attenzione su elementi naturali come cielo, vegetazione e mare. Il design comprende volumi a forma di L che seguono la topografia del terreno, minimizzando stimoli visivi che potrebbero agitare gli animali.

Uno degli aspetti più innovativi è il corridoio di legno attorno al cortile, che funge da “recinto” naturale per i cani e include ingressi specifici per umani e animali, facilitando l’uso condiviso dello spazio. Gli interni, invece di essere compartimentati, sono caratterizzati da gradini che delimitano le aree senza ostacoli, permettendo ai cani di muoversi liberamente. Utilizzati materiali come doghe di cedro chiaro all’interno e pannelli in acciaio rosso-marrone all’esterno, la villa riesce a integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante, evidenziando l’obiettivo di una convivenza pacifica e senza barriere.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.idealista.it