Necessario cessate il fuoco immediato

In occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ribadito l’urgenza di un cessate il fuoco immediato per fermare la catena di orrori dall’ottobre 2022 e prevenire un ulteriore allargamento del conflitto. Mattarella ha espresso ferma condanna per l’atroce attacco di Hamas, sottolineando la solidarietà dell’Italia verso il popolo israeliano, colpito in modo ignobile.

Il presidente ha condiviso la propria commozione per il dolore delle famiglie delle vittime e ha rinnovato l’appello per la liberazione degli ostaggi. Ha affermato che l’Italia sostiene il diritto di Israele a esistere in pace e sicurezza, ricordando l’importanza di rispettare il diritto internazionale e umanitario. Inoltre, ha messo in evidenza come gli effetti di questa tragedia si siano amplificati, colpendo popolazioni innocenti nella regione e alimentando sentimenti di antisemitismo che devono essere fermamente contrastati.

Mattarella ha manifestato profonda preoccupazione per la sofferenza dei civili a Gaza, esprimendo il diritto della popolazione di essere protetta dalla violenza della guerra. Ha sottolineato la necessità di una soluzione negoziata tra Israele e Palestina, sostenuta dalla comunità internazionale, che porti alla creazione di due Stati sovrani e indipendenti come via per garantire pace e sicurezza durature per entrambi i popoli e per l’intera regione.

Il presidente ha evidenziato che, pur essendo una responsabilità primaria degli israeliani e dei palestinesi, è fondamentale coinvolgere tutte le nazioni pacifiste per evitare che gli orrori del passato si ripetano e per stabilire le basi di una coesistenza futura tra gli Stati del Medio Oriente. Mattarella ha concluso ribadendo l’importanza di lavorare insieme per un futuro di pace e speranza, sottolineando la necessità di porre fine alla violenza e di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.