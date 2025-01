Necessaria rilettura della stagione mafia e terrorismo

Oggi è fondamentale costruire una memoria storica condivisa riguardo al periodo in cui la Repubblica italiana affrontò mafia e terrorismo, rispettando i principi dello Stato di diritto. Il giudice Antonio Balsamo, ex Presidente del Tribunale e attuale sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, commenta così i recenti sviluppi sull’omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana, assassinato il 6 gennaio 1980 a Palermo.

A distanza di 45 anni dall’omicidio, sono emersi significativi progressi nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo, con due boss mafiosi indagati per il delitto, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, entrambi già detenuti per altri reati. Madonia è sospettato di aver sparato a Mattarella, ferendo anche la moglie, mentre Lucchese era alla guida dell’auto del commando. Il giudice Balsamo sottolinea l’importanza di un impegno congiunto delle istituzioni per garantire il “diritto alla verità”, non solo per le vittime ma per l’intera società.

Due anni fa, una norma penitenziaria ha imposto ai giudici di verificare iniziative riparatorie da parte dei detenuti per reati di mafia e terrorismo prima di concedere permessi. Balsamo esprime apprezzamento per la perseveranza della Procura nel chiarire l’omicidio di Mattarella, un evento che ha segnato la storia italiana e sottolinea il progetto politico e sociale in cui era coinvolto, che puntava a rinnovare la Sicilia e costruire relazioni di fiducia con le istituzioni nazionali ed europee.

Già all’indomani dell’omicidio, Pio La Torre parlò di esso come del delitto politico più grave dopo l’agguato di via Fani, evidenziando le analogie con l’uccisione di Aldo Moro. La posizione di Giovanni Falcone sul rapporto tra mafia e motivazioni politiche arricchisce la narrazione intorno a questi omicidi.

Balsamo evidenzia che la giustizia riparativa mira a garantire il diritto alla verità anche nei casi in cui non è possibile un processo penale. La sua attuazione è sostenuta da organizzazioni civili come la Fondazione Falcone, determinata a dar voce alle vittime del terrorismo mafioso. È cruciale affrontare il bisogno di verità per evitare che i benefici penitenziari siano concessi senza una reale collaborazione con la giustizia. La comunità di Palermo desidera superare un passato doloroso, facendo rivivere il sogno di Piersanti Mattarella e di tanti eroi civili.