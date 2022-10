Neatsvor X500 Robot Aspirapolvere Mappatura intelligente Punto di rottura Pulizia continua Lavaggio a secco e a umido 3in1 Carica automatica per la casa Aspirapolvere

Prezzo: 429.44 - 214.72

la mappatura in tempo reale ti rende visibile in qualsiasi momento, sia a casa che in azienda o in viaggio di lavoro, puoi controllare la pulizia con il tuo telefono

Forniamo un servizio di garanzia di 3 anni. Alcuni paesi godono di 15 giorni senza motivo per tornare. Se la tua macchina ha un problema, fornisci prima un video al mio team tecnico. Daremo una soluzione in base alla situazione attuale. Riconsegneremo il robot in officina o sostituiremo i relativi accessori

●3000 Pa grande potenza di aspirazione, in profondità nello spazio vuoto e pulizia efficiente. 3 tipi di aspirazione per soddisfare le varie esigenze di pulizia, assicurarsi che il pavimento sia sempre pulito.

Cosa c’è nella scatola? Corpo principale X1 Stazione di ricarica X1 Telecomando X1 (batteria non inclusa) adattatore X1 Pattumiera X1, serbatoio dell’acqua X1 Spazzola per la pulizia X1 Spazzola extra laterale X2 Filtro HEPA aggiuntivo X1 Spugna filtrante X 1 Rag X1 Manuale utente X1

abbiamo magazzini all'estero in Russia, Spagna, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Stati Uniti, Australia, Brasile

Prima di ordinare, leggere:

1、Al momento non siamo in grado di spedire nel Regno Unito e nelle isole, si prega di non effettuare un ordine. Tuttavia, se hai amici in altre città, puoi chiedere loro di aiutarti nell’acquisto della merce, quindi contattare la logistica locale per il trasbordo.

2、 Devi completare il nome e il cognome di almeno due parole. È necessario un nome e cognome completi.

3、 È necessario completare il codice postale e i nomi delle città appropriati prima di effettuare l’ordine. Il codice postale deve corrispondere al nome della città.

4、Come tutti gli altri robot simili, il robot aspirapolvere non può funzionare su un pavimento nero. Se il tuo tappeto ha una vasta area di nero, per impostazione predefinita si troverà un ostacolo ed eviterà l’area perché pensa che sia a "scogliera". (((Se non ci sono scale in casa, puoi usare del nastro nero/bianco/rosso-marrone per attaccare il fotorecettore inferiore, funzionerà normalmente sul tappeto nero.

5、 Non aggiungere liquidi diversi dall’acqua pulita nel serbatoio.

6、 Il robot adotta un doppio design anticollisione, rilevamento a infrarossi e paraurti anteriore. Le pareti e i mobili sono scuri, quindi assorbiranno i raggi infrarossi, rendendoli irriconoscibili, a seconda del sensore di impatto frontale.

7、 A causa di problemi di sdoganamento, al momento non è possibile spedire alle Isole Canarie e in altre isole, non eseguire l’ordine. Ma se hai amici disponibili in altre città, puoi chiedere loro di comprarlo per te.

8, adattatore per spina europea (pin tondo a 2 pin). La maggior parte dei paesi in Europa, la maggior parte dei paesi in Africa, la maggior parte dei paesi del Medio Oriente, Corea del Sud, Cile, Paraguay, ecc. Filippine, Tailandia, ecc.

9, abbiamo magazzini all’estero. Se spedisci da questi magazzini, non devi pagare le tasse. Se spedisci dalla Cina, sarai tassato in base alle tue abitudini.

10、Per qualsiasi problema, non esitare a venire da noi, siamo sempre qui.