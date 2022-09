NEATSVOR S600 Robot Aspirapolvere Auto Dust Collect Station Mopping Smart Aspirapolvere per la casa LDS Navigazione 6000Pa Aspirazione

Prezzo: 1.127,37

Raccolta polvere automatica Non è necessario pulire manualmente il contenitore della polvere

Lancia una volta al mese

Sacchetto per la polvere grande da 2,8 litri, può essere gettato dopo l’uso

Dopo la pulizia, pulisci automaticamente il contenitore della polvere e integra lo spazzamento, lo straccio e lo scarico dei rifiuti, che liberano completamente le mani Con il percorso di raccolta della polvere più breve di 90 gradi, i rifiuti possono essere estratti rapidamente

Sacchetto per la polvere di grande capacità da 2,8 litri, gettato via una volta al mese, comodo e igienico Design sigillato

Niente polvere, niente mani sporche

2,8 litri di grande capacità

Sostituire ogni 30 giorni

Efficiente raccolta della polvere Potente raccolta della polvere da 1000 W, pulizia approfondita.

Raccogli i rifiuti del contenitore della polvere in 15 secondi, porta via la polvere in un sacchetto e pulisci in modo efficiente.

Crociera e scansione globali a 360°

Velocità di pulizia più rapida, maggiore copertura di pulizia

Algoritmo di pianificazione del percorso AI

Motore brushless importato dal Giappone

Con il nuovo sistema di scansione laser LDS completo, una maggiore velocità di rotazione e una migliore precisione, genera mappe per posizionare accuratamente con un’elevata copertura dell’intera casa da pulire

Con l’aspirazione dell’uragano 6000PA, eseguire una pulizia profonda Tre livelli di aspirazione, particelle grandi o piccole, facili da gestire

Personalizza l’area di pulizia, pulisci dove vuoi Visualizzazione in tempo reale della mappa di casa su APP, può definire autonomamente le aree di pulizia indipendentemente dalla camera da letto o da un piccolo spazio semplicemente definendo un’area su cui concentrarsi

Pulizia dell’area

Parete virtuale tascabile

pulisci dove vuoi

Serbatoio dell’acqua di controllo a tensione costante da 350 ml, regolazione del volume dell’acqua a 3 blocchi Lavaggio a umido di base

Lavaggio a umido normale

Lavaggio a umido profondo

Ricarica automaticamente, supporta il ripristino di Breakpoint Prima di completare la pulizia, se la batteria è scarica, andrà automaticamente a ricaricarsi e dopo che la batteria sarà carica, tornerà nella posizione originale e continuerà a pulire fino al termine del lavoro rimanente

Navigazione laser LDS Gen 4.0

Supera ostacoli di 20 mm

Anti-caduta

Anti collisione

Connesso con Alexa e l’assistente vocale domestico di Google

Sensori di pressione LDS

Aggiornamento in linea OTA

Servizio vocale

Garanzia Forniamo un servizio di garanzia di 3 anni. Alcuni paesi godono di 15 giorni senza motivo per tornare. Se la tua macchina ha un problema, fornisci prima un video al mio team tecnico. Daremo una soluzione in base alla situazione attuale. Riconsegneremo il robot in officina o sostituiremo i relativi accessori

Servizio di consegna e riparazione Logistica veloce e conveniente dal magazzino d’oltremare

abbiamo magazzini all’estero in Russia, Spagna, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Stati Uniti, Australia, Brasile, Goditi il ​​servizio di logistica locale più veloce e conveniente, I clienti non devono pagare alcuna tassa da loro

1. A piacimento di tutti gli altri robot simili, il robot aspirapolvere non può funzionare sul pavimento nero, se il tuo tappeto ha ampie aree di nero, sarà tacitamente approvato come ostacolo ed evita quest’area perché pensa che sia un precipizio. Incolla questi fotorecettori con nastro nero/bianco/marrone rossastro, funzionerà normalmente sul tappeto nero.

2. Il robot è progettato con doppia anticollisione, rilevamento a infrarossi e paraurti anteriore. Le pareti e i mobili sono scuri, il colore scuro assorbirà l’infrarosso, l’infrarosso sarà invisibile e dipenderà dal sensore di impatto frontale.

3. Adattatore per spina europea (pin tondo a 2 pin). La maggior parte dei paesi in Europa, la maggior parte dei paesi africani, la maggior parte dei paesi del Medio Oriente, Corea del Sud, Cile, Paraguay, ecc. Adattatore per spina USA (pin piatto a 2 pin). Stati Uniti, Canada, la maggior parte dei paesi del Nord e del Sud America, Giappone, Filippine, Tailandia ecc

4. abbiamo un magazzino d’oltremare, se viene spedito da questi magazzini, non è necessario pagare le tasse, se inviate dalla Cina, le tasse sono in base alle vostre abitudini