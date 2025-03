“Né padrone né amico”, il manuale del papà perfetto

Il pediatra Italo Farnetani, evidenziando il progresso dei padri moderni, sottolinea come oggi i papà dedicano più tempo di qualità ai figli, partecipando attivamente alla loro vita. In vista della festa del papà del 19 marzo, Farnetani offre alcuni consigli ai genitori. Innanzitutto, enfatizza l’importanza di “saper dire no”, un elemento cruciale per essere una guida e un modello per i bambini. Sconsiglia i modelli di padre autoritario, che impone regole senza spiegazioni, e quello permissivo, che non pone limiti. Il “padre autorevole” è il modello ideale, in grado di fissare regole motivate e coerenti.

Farnetani osserva che l’aumento dell’età in cui si diventa padri porta a maggiore maturità e capacità di gestione dei rapporti familiari. Nonostante ciò, esistono ancora modelli di padri tradizionali che possono essere dannosi. La virtù risiede nella capacità di dare limiti chiari ma comprensibili, permettendo ai figli di orientarsi nel corretto comportamento.

Inoltre, il pediatra sottolinea come il padre debba infondere un senso di sicurezza, supportando i figli durante le trasformazioni della crescita. I giovani, che navigano in un mondo complesso, necessitano di un modello di solidità e stabilità.

Infine, Farnetani mette in guardia riguardo all’immagine che i padri devono proiettare, specialmente in un contesto sociale segnato da violenze. Il padre deve essere affettuoso ma mantenere il ruolo di guida. Per celebrare la festa del papà, consiglia ai figli di trascorrere del tempo di qualità insieme, sottolineando che momenti felici in famiglia rappresentano i regali più preziosi.