DEL SILENZIO, del senso di colpa, della paura, della rassegnazione e della disinformazione. Di tutto questo, i pazienti “ne hanno pieni i… polmoni!”. Arriva dritto al punto e, senza dubbio, attira l’attenzione il motto della nuova campagna per il mese di sensibilizzazione sul tumore del polmone lanciata dall’associazione Women against Lung Cancer in Europe (Walce). Dal titolo “ Ne ho pieni i polmoni ”, appunto. Uno slogan che non vuole fare ironia, tutt’altro. Vuole ricordare che, sebbene questa neoplasia colpisca in Italia oltre 41 mila persone l’anno, se ne parla poco. Che c’è ancora stigmatizzazione per i fumatori, quando nessuno si cerca una malattia e nel 20% dei casi colpisce chi non ha mai fumato. Che spesso si diffondono informazioni non vere: come il fatto che la diagnosi precoce non serva, che non vi sia cura, che non c’è nulla da fare dopo la diagnosi.

Per combattere tutti questi pregiudizi, Walce ha coinvolto personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo in una sfida social (instagram e Facebook), in cui i partecipanti dovranno leggere tutto d’un fiato un testo con alcuni dei luoghi comuni e falsi miti più diffusi sul tumore al polmone. Gli sfidanti saranno Milena Baldassarri, Caterina Balivo, Cristina Chirichella, Francesca Dallapè, Aurora Galli, Serena Garitta, Manuela Giugliano, Mike Maric, Simone Nolasco, Giorgia Palmas, Federica Panicucci, Giulia Pauselli, Massimiliano Rosolino. Parallelamente, Walce ha realizzato un podcast in 6 puntate: in ciascuna puntata, gli specialisti del percorso di cura del tumore del polmone spiegano ogni fase e possibilità terapeutica: oncologi, chirurghi, radiologi, radioterapisti.

See through the symptom, la campagna inglese sul tumore dei polmoni nei non fumatori

L’iniziativa britannica, diretta ai medici di famiglia, è stata lanciata dalle associazioni di pazinti EGFR Positive UK, ALK Positive UK e Ruth Strauss Foundation, ed è sostenuta da molte società scientifiche, tra cui Cancer Research Uk. (crediti: lungcancerseethroughthesymptoms.uk. Fotografie di Rankin)

“In Italia i numeri del tumore al polmone sottolineano l’importanza e l’impellenza di una continua e pressante informazione su questa patologia”, sottolinea Silvia Novello, presidente di WALCE, Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Torino e responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Polmonare dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano: “I pazienti, che ancora faticano a fare squadra aderendo ad associazioni e gruppi, devono essere raggiunti da informazioni sempre più accurate e corrette. Se da un lato crescono le diagnosi, aumentano anche le terapie”.

La campagna ha ottenuto anche il patrocinio e il supporto della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG). I podcast, infatti, sono diretti principalmente ai medici di base “Il medico ‘di famiglia’ è il primo riferimento per il paziente”, afferma Maurizio Cancian, referente nazionale dell’area progettuale oncologia della SIMG: “E’ il medico generale che deve fornire le prime raccomandazioni ai pazienti. E che deve invitare i propri pazienti, se fumatori, a smettere, consapevole però, che il tumore del polmone non colpisce solo chi fuma. Abbiamo il delicato e fondamentale compito di essere vicino a chi si ammala – conclude – rassicurando e informando sulle terapie che hanno dimostrato una certa efficacia e affiancandolo in tutto il percorso diagnostico e terapeutico”.