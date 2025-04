Ne ho abbastanza

Fabrizio Corona è stato assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni di una donna, con la quale avrebbe minacciato di diffondere un video intimo. La decisione del tribunale di Milano, che ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”, è stata comunicata il 10 aprile, al termine del processo. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha espresso forte frustrazione, dichiarando: “Mi sono rotto le palle”, evidenziando che il suo assistito ha ricevuto venticinque assoluzioni dal 2007.

La vicenda ruota attorno a un video intimo e a una donna sposata che nel 2021 si era rivolta a Corona per servizi legati alla pubblicazione di un libro. Dopo aver riscontrato difficoltà commerciali, la donna ha accusato Corona di tentativo di ricatto, sostenendo che avrebbe cercato di impedirle di intraprendere azioni legali minacciandola con il video. La donna ha affermato che il video era stato girato senza il suo consenso, mentre la difesa di Corona ha negato questa accusa.

In relazione a possibili sviluppi futuri, il giudice potrebbe inoltrare gli atti alla Procura per indagare sulla posizione della donna, che potrebbe affrontare accuse di frode processuale per aver presentato una chat manipolata. L’avvocato Chiesa ha inoltre criticato la persistenza di notizie legate a reati, suggerendo che dovrebbero essere archiviate, e ha indicato che lui e Corona potrebbero intraprendere azioni legali contro chi lo accusa ingiustamente.