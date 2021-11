C’è anche una azienda del Comasco che opera nel settore logistico tra i beni – per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro – sequestrati oggi in Lombardia nel blitz della Polizia e della Guardia di Finanza in diverse regioni italiane contro presunti appartenenti alla cosca Molè, una delle storiche famiglie di ‘Ndrangheta, che ha portato a 100 misure cautelari, di cui 54 fermi.

Gli esponenti della ‘Ndrangheta che sono stati arrestati questa mattina anche in Lombardia, in particolare nelle province di Como e Varese, sono entrati in contatto con gli imprenditori lombardi che hanno insegnato loro “il know how” per quanto riguarda la gestione di affari illeciti e l’evasione fiscale. Lo ha detto Riccardo Targetti, il procuratore di Milano facente funzioni, nel corso della conferenza stampa in corso in procura a cui partecipa anche la coordinatrice dell Dda milanese, procuratrice aggiunta Alessandra Dolci.

Nell’operazione, coordinata dalle Dda di Milano, Firenze e Reggio Calabria, sono stati sequestrati anche immobili e conti correnti. Per l’azienda è stata emessa una misura di prevenzione ed è già stato nominato un amministratore giudiziario. “Noi siamo come le raccomandate, arriviamo direttamente a casa”: così ha detto intercettata una delle persone finite in carcere oggi. La frase che mostra “minaccia e autorevolezza” è stata citata durante la conferenza stampa indetta a Milano per spiegare il carattere di “arcaicità e modernità della ‘Ndrangheta”, con imprenditori, come ha spiegato il procuratore facente funzioni Riccardo Targetti, costretti a diventare “complici e a fornirei l loro know-how” sia con la permanenza degli aspetti della “tradizione” violenta delle cosche.

“L’indagine che si è conclusa questa mattina in varie regioni d’Italia ha restituito “la fotografia” di quella che è la ‘Ndrangheta oggi: da una parte conserva un carattere arcaico, con i riti di iniziazione e le “mangiate” e dall’altra parte c’è la “‘Ndrangheta 2.0, la ‘Ndrangheta societa d’affari”, attiva nell’economia delle zone tra Como e Varese”. Lo ha detto la procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, a capo della Dda milanese, nel corso della conferenza stampa a seguito della maxi operazione di questa mattina contro l’organizzazione criminale.