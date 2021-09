Nonostante sia costretto sulla sedia a rotelle, per due volte è riuscito a beffare gli investigatori e dribblare il carcere, a sparire come un’ombra. Ma adesso Ciccio Pakistan, al secolo Francesco Pelle, boss di San Luca fino a qualche mese fa inserito nell’elenco dei latitanti più percolosi, non potrà scappare più.

Scortato dai carabinieri, è rientrato ieri dal Portogallo, dove nel marzo scorso gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dal pm Alessandro Moffa, lo hanno rintracciato in una clinica privata di Lisbona in cui era ricoverato per Covid e arrestato.