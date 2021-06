Non solo un falso pentito, forse un pezzo di un disegno criminale. Per i magistrati della procura antimafia di Catanzaro, Nicolino Grande Aracri, per oltre un decennio al vertice dei feroci clan della ‘ndrangheta di Cutro non è attendibile, né credibile. Ha mentito quando ha detto di voler tagliare i ponti con il suo passato criminale, ha continuato a farlo quando ha chiesto di collaborare con la giustizia e ci ha provato durante i sette interrogatori cui si è sottoposto. Ma è stato stanato.

“Le dichiarazioni del Grande Aracri Nicolino risultano prive di sviluppo investigativo ed anzi le stesse devono essere riferite a una fonte di prova dichiarativa non credibile” si legge in una nota firmata dal procuratore capo Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai sostituti Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, depositata agli atti di un procedimento contro Domenico Grande Aracri attualmente in corso di fronte al giudice per le indagini preliminari di Catanzaro. Ma i magistrati non si limitano a bollare il boss come inattendibile. La procura – si legge in quella nota “perveniva a conclusivo giudizio di inattendibilità (rectius non credibilità) del dichiarante, con il sospetto peraltro che l’intento collaborativo celasse un vero e proprio disegno criminoso”. Insomma, quando dal carcere di Opera ha chiesto di parlare con i magistrati di Catanzaro, Nicolino Grande Aracri ha solo finto di voler collaborare.

Capo assoluto dei clan del crotonese che si sono presi pezzi interi dell’Emilia Romagna, allungando i propri tentacoli fino al Veneto, il boss aveva esordito promettendo di svelare retroscena, autori e ragioni di oltre cento omicidi. Dichiarazioni di intenti che i magistrati hanno sempre preso con le pinze. Nella storia della ‘ndrangheta, i boss del calibro di Grande Aracri che hanno deciso di saltare il fosso si contano sulle dita di una mano e neanche servono tutte. In più, a molti è sembrato curioso che decidesse di parlare proprio adesso che il Parlamento, per ordine della Consulta, dovrà mettere in cantiere anche la riforma dell’ergastolo ostativo. Se la norma che esclude i condannati per mafia da permessi premio e sconti di pena venisse modificata, lui per primo potrebbe beneficiarne, dunque perché bussare proprio adesso alle porte della Dda? Peraltro, l’ansia di tagliare i ponti con il suo passato criminale – hanno fatto presto a notare – non lo ha mai portato a revocare ufficialmente il suo storico avvocato.

Tutti potenziali segnali di allarme che i magistrati non hanno mai sottovalutato e hanno sempre tenuto ben presenti nel corso degli incontri con “Mano di Gomma”. Ma il tentativo di far parlare un boss del calibro di Grande Aracri andava fatto. Anche solo per capire dove volesse arrivare. Per sei volte, i magistrati della procura antimafia di Catanzaro lo hanno raggiunto e gli hanno fatto delle domande, ottenendo però solo risposte lacunose. Interrogatorio dopo interrogatorio il copione non si è mai modificato.

Reticente sulle proprie responsabilità, omertoso nella descrizione dell’organigramma del clan e del ruolo dei suoi familiari all’interno, in alcune occasioni il boss si è detto persino incapace di indicare con precisione chi avesse ordinato alcuni omicidi o gestito alcuni affari. Impensabile per un capo che ha gestito con pugno di ferro affari ed espansione della propria famiglia. E al settimo interrogatorio, davanti al procuratore capo Nicola Gratteri, Nicolino Grande Aracri è crollato.

Adesso però i magistrati vogliono capire perché il boss ha mentito e con quale obiettivo. Salvare la sua famiglia e distruggere i nemici storici del suo clan? Forse. Ma forse non solo. E proprio su questo adesso la caccia è aperta.