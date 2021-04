A poche settimane di distanza dall’operazione congiunta con le Dda di Napoli, Roma e Reggio Calabria, a Catanzaro scattano altri 45 arresti e arriva la convalida per 11 dei fermi già eseguiti. A vario titolo, sono tutti accusati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di estorsioni, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, intestazione fittizia di beni, evasione delle imposte e delle accise anche mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (Foi), contraffazione ed utilizzazione di Documenti di Accompagnamento Semplificati (Das); delitti aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare le associazioni ‘ndranghetistiche attive sul territorio calabrese.

Al centro dell’indagine, gli interessi del clan Mancuso nel settore della vendita e distribuzione di carburante, confermati anche di recente in aula dal pentito Emanuele Mancuso. Affari, ha raccontato in aula a Rinascita Scott il pentito, che sarebbero stati al centro anche di un incontro fra suo padre, Pantaleone, e l’ambasciatore del Congo. “La mia famiglia, infatti, aveva rapporti con esponenti politici del Paese africano e in quel periodo l’ambasciatore e un alto funzionario vennero ospitati per due volte a pranzo nella mia abitazione. Mio padre, conoscendo il mio carattere, ricordo che la mattina del primo incontro mi disse: ‘Mi raccomando, oggi comportati bene perché è un giorno importante”. Quando chiesi i motivi della visita di quelle persone, mia madre mi riferì che mio padre sarebbe entrato ad investire nel business del petrolio. E ricordo inoltre che in una delle due occasioni, l’ambasciatore ci portò anche numerosi passaporti diplomatici”.