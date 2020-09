Ci sono anche un funzionario Anas e due ufficiali della polizia locale dei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo (Varese) tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Milano, che ha portato stamattina in carcere 11 persone per presunti legami con l’Ndrangheta, tra la Lombardia e la Calabria. Le indagini hanno documentato “rapporti e condotte illecite di due ufficiali della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo (indagati ma non destinatari di provvedimenti coercitivi)”. Avrebbero favorito un esponente dell’associazione mafiosa con la rivelazione di controlli ispettivi ai cantieri, e sono ancora in corso le attività di perquisizione a carico degli indagati.

