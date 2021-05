Fine della latitanza per Giuseppe Crea, il nipote del boss Teodoro “Toro” Crea, da sempre padrone della zona di Rizziconi, piccolo centro della Piana di Gioia Tauro. Proprio nello storico feudo di famiglia, la Squadra mobile di Reggio Calabria questa mattina all’alba ha scovato Crea, 56 anni, ricercato dal gennaio scorso, quando si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la Corte d’appello di Firenze. All’esito di una lunga vicenda giudiziaria, Crea è stato definitivamente condannato a 8 anni per violenza privata, rapina, lesioni personali, furto, incendio, danneggiamento a seguito di incendio, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Ma quando le forze di polizia si sono presentate a casa sua per portarlo in carcere, di Crea non c’era traccia. Da lì è partita l’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci e dai pm Francesco Ponzetta e Giulia Maria Scavello, sfociata nel blitz di questa mattina.

Non è la prima volta che Crea si dà alla latitanza per sfuggire ad una condanna. Il 3 febbraio 1991, dopo aver ucciso per motivi banali un uomo durante una lite, si è reso irreperibile. Condannato a 26 anni dalla Corte d’Assise di Palmi, è stato rintracciato solo a tre anni da quell’omicidio a Montecatini Terme, dove aveva trovato rifugio presso un conterraneo.

Nipote di Teodoro “Toro” Crea, classe 1939, storico patriarca dell’omonimo clan, Giuseppe vanta un “pedigree” mafioso di rango. È cugino di primo grado dei figli dell’anziano boss, Giuseppe e Domenico, scovati dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Operativo, rispettivamente, il 29 gennaio 2016 e il 2 agosto del 2019 e attualmente in carcere.

Collegato ai potentissimi Piromalli di Gioia Tauro, agli Alvaro di Sinopoli, ai Santaiti di Seminara, ai Rugolo-Mammoliti di Castellace, quasi feudale nell’imporre la propria presenza sul territorio, il clan Crea per decenni è stato anche capace di mettere le mani sulle istituzioni locali. Come accertato dall’indagine Deus, sarebbero stati proprio i Crea i veri registi delle manovre che nel 2011 hanno determinato il crollo dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonino Bartuccio, naufragata a causa delle dimissioni “telecomandate” della maggioranza più uno dei consiglieri. Non una novità per la famiglia di “Toro” Crea, la cui ingerenza ha portato allo scioglimento per mafia del Comune nel 1995 e nel 2000.