Ndoye fuori tre settimane: il comunicato del Bologna

Il Bologna ha comunicato l’esito degli esami di Dan Ndoye, il quale è uscito infortunato dalla partita contro la Roma. Fortunatamente, sono state escluse fratture, ma i segni evidenti della contusione e i due tagli profondi sulla gamba sinistra destano comunque preoccupazione. Il club ha pubblicato un bollettino medico sui propri canali ufficiali, in cui si evidenziano le condizioni del giocatore dopo gli esami clinici.

In particolare, gli esami hanno mostrato un esteso ematoma sulla gamba sinistra di Ndoye, senza ulteriori lesioni. I tagli sono stati suturati al suo rientro a Bologna, e ora il calciatore dovrà osservare alcuni giorni di riposo assoluto. Al termine di questo periodo di recupero, Ndoye inizierà un trattamento terapeutico. I tempi stimati per il recupero sono di circa tre settimane.

A causa dell’infortunio, Ndoye non potrà prendere parte alla partita contro la Lazio, che si svolgerà dopo la pausa per le nazionali. La sua presenza per il match contro il Venezia, nella 14ª giornata di Serie A, è ancora incerta. Tuttavia, il Bologna spera di poterlo riavere disponibile per il confronto contro la Juventus, in programma il 7 dicembre.

La situazione di Ndoye è sicuramente monitorata con attenzione, dato il suo contributo alla squadra e l’importanza degli incontri che si avvicinano. Con la pausa per le nazionali in corso, il club avrà tempo per riorganizzarsi e pianificare la prossima fase della stagione, nonostante l’assenza di uno dei suoi giocatori chiave. La speranza è che Njoye possa recuperare completamente e tornare in forma nel minor tempo possibile, contribuendo così al gioco del Bologna nelle prossime partite di campionato.

In conclusione, il Bologna è in attesa di aggiornamenti sul recupero di Ndoye, mentre la squadra si prepara a fronteggiare le sfide future con o senza di lui, mantenendo viva l’aspettativa di un ritorno in campo in tempi brevi.