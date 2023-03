NDG in crisi dopo un’interrogazione andata male: “Diranno che non sono pronto per il serale”

Ad Amici continuano senza sosta le interrogazioni degli alunni che non hanno ancora ricevuto una maglia per il serale e nel quotidiano di oggi abbiamo assistito alle esibizioni di tutti. Se molti sono rimasti soddisfatti della propria interrogazione NDG no ed è andato in crisi.

“Ho sbagliato tutto” – ha detto sconvolto una volta ritornato in casetta – “Ho fatto sempre bene porca miseria! Perché cavolo l’ho sbagliata? Non è andata affatto bene, ero così in ansia che non avevo acceso gli auricolari, non mi sentivo, non mi è mai capitato di fare così male. Ce l’ho tanto con me stesso perché dopo questa prova diranno che non sono pronto per il serale”.

Ecco il video:

Subito dopo essersi esibito di fronte a tutti i professori NDG reagisce così #Amici22 pic.twitter.com/oD3daACx57 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2023

Ovviamente se volete scoprire se NDG ha ricevuto la maglia per il serale senza dover aspettare di vedere le nuove puntate, premete qua.

NDG, anche la scorsa interrogazione è andata male

Le interrogazioni andate male per NDG ormai non si contano più sulle dita di una mano, anche nel quotidiano di ieri ha steccato e se l’è presa indirettamente con Zerbi per le “facce” che faceva.