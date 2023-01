NDG assente ad Amici, il vero motivo e la preoccupazione dei fan: “Verrà eliminato”

La scorsa settimana Gianmarco Petrelli era assente alla registrazione della puntata di Amici e questa volta è toccato a NDG. Anche in questo caso ci sono state varie ipotesi e alcune fan si sono preoccupate dopo che una ragazza presente in studio ha rivelato: “Non c’era, era l’unico che mancava, abbiamo chiesto e nessuno ci ha detto nulla, sembravano strani. Non penso che sia come per Gianamrco“. E in realtà il motivo è lo stesso di Petrelli. Anche NDG si è beccato un’influenza che l’ha costretto a restare in casetta, mentre gli altri ragazzi erano in studio a registrare la puntata della domenica. Nonostante si tratti di un’assenza per un motivo banale, sono molte le fan del ragazzo a pensare che comunque la sua permanenza nella scuola di Amici sia a rischio e che quindi possa abbandonare addirittura la prossima settimana (in realtà quello che davvero potrebbe lasciare il banco è Samu, che domenica affronterà una sfida).

Ndg che prende l’influenza per rimandare di una settimana l’eliminazione #Amici22 — 🌐 (@anothermntality) January 29, 2023

NDG assente per un’influenza: le anticipazioni di Superguida Tv.