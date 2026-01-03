13.2 C
NBA: ultime notizie sugli infortuni

I Warriors hanno annunciato che Draymond Green non sarà disponibile per la partita di venerdì contro i campioni in carica Thunder. Oltre a Green, anche Stephen Curry, che soffre di una distorsione alla caviglia sinistra, e Jimmy Butler, che è indisposto, sono stati esclusi dalla partita. Secondo quanto riferito da Anthony Slater e Shams Charania di ESPN, i Warriors sono ottimisti sul fatto che tutti e tre i giocatori possano essere disponibili per la partita di sabato contro gli Utah.

La partita di venerdì sarà trasmessa a livello nazionale, quindi Curry e Butler non potevano essere esclusi senza una vera e propria indisposizione, dal momento che qualificano come “stelle” nella politica di partecipazione dei giocatori della NBA. Green, che non rientra nei criteri per le stelle, è indicato nel rapporto sugli infortuni come fuori per “riposo”.

Con tre titolari fuori, l’ala Jonathan Kuminga è atteso per giocare venerdì per la prima volta in oltre due settimane, secondo quanto dichiarato dall’allenatore Steve Kerr durante un’intervista radiofonica.

Altre aggiornamenti sugli infortuni nella NBA includono: Trae Young dei Hawks, che sarà fuori per la terza partita consecutiva a causa di una contusione al quadricipite destro; Zach LaVine dei Kings, che mancherà alla nona partita consecutiva a causa di una distorsione alla caviglia sinistra; i Pistons, che erano senza Tobias Harris e Caris LeVert a causa di infortuni al fianco sinistro e alla ginocchia sinistra, rispettivamente.

