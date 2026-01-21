8.9 C
NBA: Sheppard guida Houston

Sheppard ha segnato 21 punti, con 8 su 17 dal campo, 4 su 10 da tre punti e 1 su 2 da due punti, oltre a 2 rimbalzi, 4 assist, 1 stoppata e 1 palla rubata in 29 minuti durante la vittoria per 111-106 contro San Antonio. Sheppard ha dimostrato cosa è capace di fare quando ha minuti significativi, segnando almeno 20 punti solo per la seconda volta nelle ultime 16 partite.

Houston è riuscita a ribaltare il risultato dopo essere stata sotto di 16 punti, grazie anche al gioco fantastico di Sheppard. Sebbene questa sia stata una prestazione eccezionale, i manager fantasy hanno ragione di rimanere scettici a causa della mancanza di fiducia del coach Ime Udoka nei suoi confronti. Se Sheppard era stato rilasciato nella tua lega, potrebbe valere la pena riprenderlo, nel caso in cui questo sia l’inizio di un cambiamento.

