Il braccialetto di Topolino

Il 31 luglio si avvicina a grandi passi e le 22 squadre Nba coinvolte nella ripartenza stanno arrivando alla spicciolata a Orlando, dove si giocherà tutto il finale di stagione del basket professionistico americano. I team vengono ospitati nell’ESPN Wide World of Sports, l’immenso complesso di proprietà della Disney che farà da “bolla” e in cui si muoveranno i protagonisti, rispettando il più possibile le 113 pagine di protocolli indicati dalla Lega.

Dopo essere atterrati ed essere stati sottoposti ai controlli di sicurezza, i giocatori salgono direttamente a bordo di un pullmino noleggiato che li porta nel Walt Disney World. Nicolò Melli ha postato su Twitter il proprio arrivo a Orlando: è su un mezzo col faccione di Paperino sullo sfondo. Dopo il check-in in hotel, ogni giocatore riceve un “MagicBand”, un braccialetto di gomma con un chip e con un’immagine di Topolino che funge da chiave della stanza e portafoglio in tutto l’hotel. L’NBA lo userà anche per controllare i giocatori per i test del coronavirus. Dopo aver eseguito il test e in attesa dei risultati, i giocatori devono mettersi in quarantena nelle loro camere d’albergo per 24-48 ore fino a quando non superano due test a distanza di 24 ore. Tutte le squadre sono state disseminate in tre diversi hotel: Grand Destino, Grand Floridian e Yacht Club.

Photobombing #DisneyWorld pic.twitter.com/TlcaGjTQpL — Nicolò Melli (@NikMelli) July 8, 2020

L’anello anti-Covid

A tutto il personale della squadra sarà richiesto di indossare un “allarme di prossimità” che avviserà chi lo indossa se trascorre più di cinque secondi entro due metri da un’altra persona che indossa la stessa strumentazione. L’idea è di ricordare a tutti la distanza sociale. I giocatori hanno anche la possibilità di indossare l’anello Oura, che traccia la temperatura di chi lo indossa, la respirazione e la frequenza cardiaca. Secondo la casa produttrice indossarlo potrebbe aiutare a indicare se un giocatore ha i primi sintomi di COVID-19 prima di rendersene conto. Tutti dovranno indossare una mascherina, tranne quando mangiano, quando si allenano o sono nella propria stanza. Il cibo sarà preparato sul posto dagli chef Disney, ma alcuni giocatori hanno chef privati. Le partite si svolgeranno su tre diversi campi, l’HP Field House, il campo di gioco principale, L’Arena e, soprattutto per gli allenamenti, il Visa Center. Dopo alcune amichevoli, si partirà il 31 con Nets-Magic, Trail Blazers-Grizzlies, Wizards-Suns, Pelicans-Jazz e l’attesissimo derby losangelino Lakers-Clippers.