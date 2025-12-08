NBA: Nuggets-Hornets, ultime notizie sugli infortuni

I Charlotte Hornets sono a casa la domenica sera quando ospitano i Denver Nuggets in un incontro tra conference. I Hornets hanno un record di 7-16 dopo aver sconfitto i Toronto Raptors in trasferta venerdì sera. Kon Knueppel ha guidato i Hornets con 21 punti e sette assist, mentre Tidjane Salaun ha aggiunto 21 punti e tre assist dalla panchina.

I Nuggets, invece, hanno un record di 16-6 dopo aver sconfitto gli Atlanta Hawks in trasferta venerdì sera. Nikola Jokic ha guidato i Nuggets con 40 punti, nove rimbalzi e otto assist, mentre Jamal Murray ha registrato 23 punti, cinque rimbalzi e 12 assist.

Tuttavia, entrambe le squadre potrebbero essere senza diversi giocatori chiave a causa di infortuni. I Nuggets hanno escluso Aaron Gordon a causa di una distorsione al hamstring destro, mentre Christian Braun e Julian Strawther sono fuori per infortuni alle caviglie e alla schiena.

I Hornets, invece, hanno sette giocatori nella lista degli infortunati, tra cui LaMelo Ball, che è stato escluso a causa di una contusione ossea alla caviglia sinistra. Anche Collin Sexton e Tre Mann sono fuori per infortuni, mentre Pat Connaughton, Josh Green e Grant Williams sono ancora fuori per infortuni. Moussa Diabate è stato elencato come incerto a causa di dolori al ginocchio destro. La partita tra Nuggets e Hornets è in programma per la domenica sera alle 18:00 EST.