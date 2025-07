NBA in Europa: il futuro della pallacanestro è qui

L’espansione della NBA in Europa continua a prendere forma, consolidando un legame sempre più forte con il continente. A partire dal 2029, sono previste nuove partite in diverse città europee, tra cui Londra, Parigi, Berlino e Manchester.

In parallelo, si sta lavorando per lanciare una nuova lega europea in collaborazione con la FIBA. Recentemente, il sito The Athletic ha rivelato che il commissioner della NBA, Adam Silver, insieme al suo vice Mark Tatum e al responsabile per l’Europa e il Medio Oriente George Aivazoglou, ha avuto un incontro a Parigi con i dirigenti del Real Madrid. Questo club, noto a livello mondiale per i suoi successi nel calcio, vanta anche una storica squadra di basket. L’incontro sottolinea l’interesse della NBA per sviluppare ulteriormente il basket europeo, a beneficio sia dei giocatori che dei fan. La creazione di una nuova lega potrebbe rappresentare un importante passo verso un’integrazione più profonda tra il basket americano e quello europeo.