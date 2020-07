Tanta fame di basket ma anche tante preoccupazioni: “A star lontani dall’agonismo s’invecchia prima”, disse un giorno LeBron James. Aveva ragione. Tanto che quando si è ripresentato in Florida, al Walt Disney World poco fuori Orlando (dove con i suoi Lakers potrebbe restare anche per mesi perché prima c’è da concludere la regular season, mentre i playoff inizieranno solo a metà agosto), per cominciare a preparare il ritorno in pista dell’inconfondibile circo dell’Nba (i Lakers debutteranno nel derby contro i Clippers il 30 luglio), dopo una delle più lunghe pause dall’agonismo della sua carriera, la gente ha scoperto qualcosa di impensabile: LeBron aveva la barba imbiancata dall’età! Una cosa mai vista, forse neppure mai immaginata. Anche sul corpo, apparentemente inattaccabile, del più emblematico personaggio dello sport americano contemporaneo, il tempo può dunque farsi strada come in tutti gli altri, i semplici corpi delle persone normali. Ma quell’improvviso sale e pepe non è soltanto, dice LeBron, l’esito cromatico di una lunga privazione (la partita in sé e per sé): bensì la prova tangibile di aspettative e inquietudini, pubbliche e private.





I giocatori con LeBron in testa temono che la ripresa del campionato possa distrarre l’opinione pubblica dagli “issues” della massima emergenza, dai temi caldi dell’anno più angosciante vissuto dalla società americana dagli anni di Rodney King, ossia dai primi ’90. “Social justice vs show business”: potrebbe essere questa la contesa. Se si ricomincia, non sarà che poi la gente si dimentica ciò per cui il mondo deve continuare a combattere, finché non sarà vittoria? Ma una vittoria certa, anche questo LeBron lo sa bene, non ci sarà mai, quando c’è di mezzo il razzismo. LeBron s’era tenuto lontano da tutto per mesi. Aveva accuratamente evitato di aggiungere olio sul fuoco. Ha pensato, sofferto, per una volta non gli è stato facilissimo neppure mantenersi in forma, che è tutto dire. Anzi: stavolta è quasi stato più utile ai suoi compagni, che ha guidato con i social sugli allenamenti da svolgere in casa, comunicando successivamente quali palestre fossero aperte e quali no. Di lui raccontavano i compagni: “Ha tenuto alto lo spirito di gruppo!”. Eppure LeBron l’ha pagata. A 35 anni non se l’aspettava proprio che il suo mondo gli si rovesciasse addosso, come se i piccoli o grandi passi del sistema non fossero mai stati fatti. Insomma non bastava un virus, non bastava la tragedia di Kobe, che ha dilaniato l’universo dei Lakers. Ce ne voleva un altro, di virus. E altro dolore. Occorreva che il maledetto vulcano del razzismo tornasse a spargere la sua lava di odio incandescente sull’America, riscoprendo divisioni, fragilità, sogni infranti più volte.

LeBron è riemerso solo quando sono state ufficializzati tempi e modalità della ripresa dell’Nba. Ma aveva ancora il cuore in tumulto. Anche perché adesso la Florida è anche uno dei centri dell’epidemia. Aveva anche dovuto mettersi lì davanti a uno specchio e spiegare a sé stesso che bisognava andare avanti comunque, benché le condizioni di riattivazione del percorso sportivo non fossero quelle da lui auspicate (era stato il primo a dire, il 6 marzo scorso: “Io senza pubblico non gioco!”). Quando le strutture dei Lakers sono state riaperte, era sempre lui ad arrivare per primo, lui a chiudere l’impianto. Prima del lockdown, stava giocando una delle sue stagioni più belle e redditizie, con 25,7 punti di media a partita e 10,6 assist. Adesso, con la barba grigia “of the quarantine”, LeBron vuole continuare a credere nello sport. E per farlo deve credere di poter conquistare il suo quarto titolo (il quarto anello). Per quanto sei LeBron, prima o poi smetterai anche tu di dominare. “Questo è quello che sto pensando…”. Ma non è ancora giunto quel momento. Infatti quando il coach dei Lakers ha rivisto per la prima volta in carne e ossa LeBron James e Anthony Davis è stato come “abbeverarsi alla fonte della felicità”. Che tradotto in partita vuol dire fiducia. Oltretutto ai Lakers si è aggiunto J.R. Smith, che con LeBron vinse nel 2016 ai Cavaliers di Cleveland. Tutte promesse che potrebbero fruttare: “Ma intanto ricominciamo, poi vediamo”. E per evitare che la giustizia sociale venga derubricata a “pecetta sulle canottiere” ha detto che sulla sua divisa continuerà ad esserci il suo nome. Non uno slogan.





Fonte