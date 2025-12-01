NBA Europe minaccia il modello sportivo europeo

La questione NBA Europe è arrivata in Parlamento Europeo. L’europarlamentare ed ex calciatrice Carolina Morace ha espresso i suoi dubbi sull’arrivo dell’NBA in Europa, sostenendo che l’introduzione di una lega chiusa con franchigie permanenti e controllo societario esterno potrebbe minare il modello sportivo europeo. Il modello sportivo europeo si fonda sulla solidarietà, la partecipazione della comunità, lo sviluppo dei giovani e l’uguaglianza, come stabilito dagli articoli 6 e 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla risoluzione del Parlamento sul modello sportivo europeo.

Carolina Morace ha anche sollevato la questione del rischio che NBA Europe possa trasformarsi in una struttura monopolistica, incompatibile con gli obiettivi di coesione e concorrenza dell’UE. Inoltre, ha chiesto chiarimenti su come la Commissione intende impedire che il valore generato dallo sport europeo venga sottratto a entità extra-UE, con particolare riguardo a fini fiscali, sociali e di governance. L’europarlamentare ha concluso sostenendo che il progetto NBA Europe potrebbe portare all’estrazione di valore fiscale ed economico al di fuori dell’UE, minacciando la sostenibilità dei sistemi di base giovanili e marginalizzando lo sport femminile, anteposto alla redditività commerciale agli obiettivi di parità.