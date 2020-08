– La Nba rischia lo stop per il caso Justin Blake. I Milwaukee Bucks non sono scesi in campo per protesta, prima del riscaldamento in vista di gara 5 dei playoff contro gli Orlando Magic. I giocatori hanno protestato per il ferimento del cittadino afroamericano in Wisconsin da parte di agenti di polizia, che sta scatenando una nuova ondata di proteste dopo il caso Floyd. Un boicottaggio in piena regola per i Bucks, mentre a quindici minuti dall’avvio del match gli Orlando Magic erano pronti a giocare. Ritirandosi appena appresa la decisione degli avversari. Secondo i primi aggiornamenti, i giocatori di Milwaukee sarebbero rimasti negli spogliatoi per protestare contro le continue violenze nei confronti della comunità afroamericana.