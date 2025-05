“Nazione sicura” di Remind, l’8 maggio a Roma pubblico e privato a confronto

L’8 maggio si svolgerà a Palazzo Ferrajoli l’edizione 2025 di “Nazione Sicura”, organizzata da Remind Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi. L’iniziativa riunirà rappresentanti di Governo, Parlamento, istituzioni, imprenditori e professionisti, con l’obiettivo di sviluppare strategie per promuovere la sicurezza e difendere le libertà. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invierà un messaggio di saluto, riconoscendo il valore civile dell’evento come laboratorio di idee per costruire un’Italia più sicura e coesa.

Durante la giornata si discuterà di vari aspetti della sicurezza, tra cui quella nazionale, urbana, energetica, informatica, e del lavoro, sottolineando la necessità di affrontarli in modo integrato per rafforzare la coesione del Sistema Italia. Tra i partecipanti ci saranno figure come Lucia Albano, Claudio Durigon, e Wanda Ferro, oltre a rappresentanti del Governo e delle istituzioni.

Il presidente di Remind, Paolo Crisafi, ha sottolineato l’importanza di chiarire il rapporto tra sicurezza e libertà, affermando che nella democrazia la sicurezza non limita le libertà, ma è la sua condizione necessaria. La sicurezza permette di vivere, lavorare e crescere senza timori. Con “Nazione Sicura by Remind”, si intende promuovere una visione costruttiva della sicurezza, vista come garanzia di diritti e opportunità. L’obiettivo è un’Italia più sicura, che possa garantire una maggiore libertà per tutti i cittadini.