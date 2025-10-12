17.6 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Sport

Nazionali di Basket: Napoli sotto la lente per tragedia ocurrida

Da StraNotizie
Nazionali di Basket: Napoli sotto la lente per tragedia ocurrida

La procura di Napoli ha avviato un’inchiesta su cinque carabinieri, sospettati di eccesso colposo nell’uso delle armi, per fare chiarezza sulla morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, un 35enne di Napoli. Il 6 ottobre, nel quartiere Chiaia, il giovane è stato colpito da un taser mentre era in stato di alterazione e dava in escandescenze. È deceduto poco dopo, mentre si trovava sull’ambulanza diretta all’ospedale.

L’avviso di garanzia è un passo necessario per consentire un esame medico-legale, previsto per martedì mattina. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha espresso il suo sostegno ai carabinieri con un post sui social.

Articolo precedente
Salute mentale a Vigevano: open day per consapevolezza e servizi
Articolo successivo
Elezioni in Toscana: come funzionerà l’assegnazione dei seggi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.