Nazionali di Basket: Napoli sotto la lente per tragedia ocurrida

La procura di Napoli ha avviato un’inchiesta su cinque carabinieri, sospettati di eccesso colposo nell’uso delle armi, per fare chiarezza sulla morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, un 35enne di Napoli. Il 6 ottobre, nel quartiere Chiaia, il giovane è stato colpito da un taser mentre era in stato di alterazione e dava in escandescenze. È deceduto poco dopo, mentre si trovava sull’ambulanza diretta all’ospedale.

L’avviso di garanzia è un passo necessario per consentire un esame medico-legale, previsto per martedì mattina. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha espresso il suo sostegno ai carabinieri con un post sui social.