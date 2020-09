Tardelli rinuncia alla candidatura alla presidenza dell’Associazione Italiana Calciatori. L’ex ct dell’Under 21, infatti,

Impegno di lunga durata

– Marcosarà il responsabile del nuovo centro tecnico della Federcalcio che sorgerà a Roma sui terreni del Salario Sport Village. L’uomo del celebre urlo a Spagna ’82, come rivela l’Ansa, torna così in azzurro per mettere la sua esperienza al servizio delle nazionali giovanili, che nell’impianto confiscato all’imprenditore Diego Anemone avranno il loro quartier generale.

Tardelli gestirà la realizzazione del nuovo centro, così come annunciato dal presidente della Figc Gravina, che ha firmato un protocollo con il Comune di Roma per la riqualificazione dell’area. Un impegno di lunga durata e molto ambizioso: elementi che hanno convinto l’ex allenatore e campione del mondo, impegnato nella corsa alla presidenza dell’Aic, a scegliere il progetto della Federcalcio.



Calcagno resta unico candidato per presidenza Aic

Dopo il lavoro svolto in questi mesi per uscire dall’emergenza Covid, ora la Figc cerca di lanciare un altro segnale importante guardando alla nuova stagione con un progetto di rinnovamento. Nella corsa per l’Assocalciatori, al momento, l’unico candidato per la successione a Damiano Tommasi resta dunque Umberto Calcagno.