Nazionale si Impone su Endless Love: Successo di Pubblico per In Onda

Il 6 settembre, Rai 1 ha dominato il prime time con un’eccezionale vittoria negli ascolti televisivi, grazie al match di Nations League tra Francia e Italia, che ha registrato oltre 5.5 milioni di spettatori e uno share del 31.1%. Canale 5, con la programmazione di “Endless Love”, è rimasto molto indietro, totalizzando solo 2.063.000 spettatori (12.9%). Ottimi anche i risultati de “In Onda” su La7, che ha raggiunto il 9.4% di share con 1.642.000 spettatori.

Nella fascia dell’access prime time, Canale 5 ha ottenuto la meglio con “Paperissima Sprint” e 2.049.000 spettatori (11.3%), mentre Rai 3 con “Un Posto al Sole” ha attratto 1.289.000 (7%). I risultati di altri programmi mostrano Italia 1 con “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” a 1.050.000 spettatori (6%), seguita da Rai 3 con “Caro Marziano”.

Nel preserale, Rai 1 ha dominato con “Reazione a Catena”, che ha richiamato 2.862.000 spettatori (23%), mentre “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 ha raggiunto 2.045.000 spettatori (17.4%). Altri programmi nella fascia pre-serale hanno visto ottimi risultati, come “Reazione a Catena – L’Intesa Vincente” con 1.926.000 spettatori (19.8%).

Le trasmissioni dedicate alle Paralimpiadi 2024 su Rai 2 hanno avuto ascolti variabili, con il nuoto che ha attratto 1.055.000 spettatori (6.4%). Anche programmi come “Blob” e “FBI: Most Wanted” su Italia 1 hanno contribuito agli ascolti complessivi, ma senza superare il podio.

Per quanto riguarda il funzionamento dell’Auditel, l’azienda rappresenta un campione di 16.100 famiglie italiane, attrezzate con dispositivi elettronici per monitorare i consumi televisivi 24 ore su 24. I dati sono raccolti e resi pubblici ogni mattina prima delle 10, offrendo un’analisi dettagliata del panorama televisivo italiano.

In sintesi, il 6 settembre ha visto una chiara supremazia di Rai 1, evidenziando l’interesse del pubblico per eventi sportivi, in contrasto con i risultati degli altri canali.