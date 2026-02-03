Nazionale Rugby, Il Futuro Delle Selezioni

Il mondo del calcio è in fermento per una notizia che arriva dal Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo allenatore, destinato a guidare la squadra nella prossima stagione.

L’annuncio è stato fatto attraverso i canali social ufficiali del club, con un video che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi. La scelta del tecnico è caduta su una figura di grande esperienza, noto per il suo calcio offensivo e spettacolare. La dirigenza ha lavorato a lungo per chiudere l’accordo, ritenendo questo professionista la persona ideale per il progetto futuro. L’obiettivo dichiarato è tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. I giocatori della rosa accoglieranno il nuovo mister a partire dalla riapertura del centro sportivo.