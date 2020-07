Nations League: Italia-Polonia all’Olimpico

– Per la prima volta nei suoi 110 di storia la Nazionale italiana sarà di scena a Benevento. Sarà infatti lo stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’, che in questa stagione ha visto la squadra guidata da Pippo Inzaghi conquistare la promozione in serie A, ad ospitare l’amichevole tra gli azzurri di Roberto Mancini e l’Estonia mercoledì 11 novembre (ore 20.45), così come ufficializzato dalla Federcalcio. Un mese prima la stessa città campana sarà teatro anche della sfida valida per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda, in programma martedì 13 ottobre (ore 17.30), un match che farà da prologo a quello della Nazionale maggiore per due serate a forti tinte azzurre. Davvero un bel modo per festeggiare la promozione in Serie A del Benevento, guidato da quel Pippo Inzaghi tra i protagonisti nel 2006 dell’indimenticabile trionfo al Mondiale tedesco.

Si giocherà invece allo Stadio Olimpico di Roma la gara di Nations League di domenica 15 novembre (ore 20.45) tra Italia e Polonia. Se Benevento si prepara ad accogliere per la prima volta gli azzurri, la Capitale è la città che ha ospitato più volte la Nazionale: sono 59 gli incontri disputati a Roma (bilancio di 35 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte), dove l’Italia scenderà in campo per la 60ª volta a poco più di un anno di distanza dal successo con la Grecia (2-0, gol di Jorginho e Bernardeschi) che valse l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020. Nella speciale classifica delle città che hanno ospitato più incontri della Nazionale, quindi, Roma tornerà a superare di una lunghezza Milano, che il prossimo 14 ottobre in occasione della sfida con i Paesi Bassi aggancerà momentaneamente la Capitale a quota 59.

Il calendario 2020 delle gare della Nazionale

4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze;

7 settembre (Nations League): Olanda-Italia (ore 20.45) – Amsterdam;

7 ottobre (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma;

11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica;

14 ottobre (Nations League): Italia-Olanda (ore 20.45) – Milano;

11 novembre (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) – Benevento;

15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) – Roma;

18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)