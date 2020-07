Nessuna interferenza nel ruolo di ct

“Lippi? Non ne sono al corrente, ho soltanto letto. Non vuole essere un modo di sfuggire alla domanda: quando conoscerò le questioni riguardo l’incontro, potrò dire di più. Mancini è l’allenatore che ha ricostruito la Nazionale dopo la brutta serata di Milano e la mancata qualificazione al Mondiale. Non so quale ruolo verrebbe eventualmente attribuito a Lippi”. La questione del possibile ritorno dell’ex ct campione del mondo nella Figc col ruolo di direttore tecnico agita le acque della Federcalcio anche in prospettiva elettorale. Lo dimostrano le parole di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che ha affrontato a Radio Punto Nuovo la vicenda. Riportate da Adnkronos, le dichiarazioni del rivale del presidente federale Gabriele Gravina alle prossime elezioni lasciano intendere che ci sia divergenza sul tema.

Sibilia sarebbe stato ignaro dell’incontro tra Lippi e Gravina e sembrerebbe comunque non condividerlo: è implicita la richiesta di un chiarimento sulle mansioni, rispetto a quelle di Mancini, che a sua volta non sarebbe stato informato dell’incontro. La linea ufficiosa della Figc, che ai tempi di Tavecchio presidente aveva già chiuso nel 2016 l’accordo con Lippi dt e Ventura ct prima della bocciatura legata alle norme sul conflitto d’interesse (il figlio Davide era procuratore), rimane quella di un ruolo che non interferirebbe con le competenze di Mancini: il dt, carica al momento scoperta, sarebbe il coordinatore delle Nazionali, senza alcuna invasione di campo nel lavoro del ct. Il ritorno di Lippi potrebbe essere ratificato entro la fine del 2020: il 2021 è anno di appuntamenti importanti per la Figc, con le elezioni e poi con l’Europeo di giugno, trampolino anche verso il Mondiale 2022 in Qatar, due tappe che dovrebbero consacrare il lavoro di Mancini. Pare intanto probabile per l’Europeo la conferma di Gabriele Oriali, che da dirigente dell’Inter aveva rimesso il mandato nelle mani di Gravina, come team manager azzurro.