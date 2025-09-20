Nazionale Italiana di Bob: Evento a Forte dei Marmi

La presentazione ufficiale della Nazionale Italiana di Bob a quattro, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si è tenuta in Piazza Garibaldi a Forte dei Marmi. L’evento è stato guidato dalla giornalista Barbara Scarpettini e ha creato un clima di entusiasmo e spirito di squadra, rafforzando il legame tra gli atleti, le istituzioni e la comunità locale.

Un folto pubblico ha riempito la piazza, testimoniando l’attrattiva dello sport, unito alla passione e ai valori comuni. Tra i rappresentanti del Comune, sono intervenuti il Vicesindaco Mazzoni e il consigliere allo Sport Mattugini, sottolineando il supporto dell’Amministrazione per l’iniziativa.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Da Roit, Governatore dell’Area 6 Toscana Panathlon International, e Simone Cardullo, Presidente del CONI Regione Toscana, sono stati mostrati video messaggi da diversi leader, tra cui il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e vari sindaci delle regioni coinvolte, esprimendo apprezzamento per l’evento.

Durante la serata, Stefano Ticci, figura di riferimento per lo sport italiano e cittadino di Forte dei Marmi, ha colpito il pubblico con un intervento sull’importanza etica e sociale del bob e dell’impegno sportivo.

Un momento significativo è stato il riconoscimento degli atleti da parte della presidente del Panathlon Club Forte dei Marmi, Avv. Ilaria Lotti, che ha premiato il loro impegno e i valori etici dello sport. L’evento si è concluso con una festa collettiva, dove il pubblico ha avuto l’opportunità di scattare foto insieme al bob.

Si ringraziano i partner che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui Acqua Fonteviva e Tennis Club Italia, dimostrando come lo sport possa unire e valorizzare il territorio.